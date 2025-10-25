МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Московском регионе

Непогода ожидается до 10:00 26 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и усиленных порывах ветра на территории столицы до 10:00 26 октября.

"В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка министерства.

В связи с непогодой в ГУ МЧС порекомендовали водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательнее за рулем, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.

Аналогичное сообщение распространил и подмосковный главк чрезвычайного ведомства. "Главное управление МЧС России по Московской области призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности", - добавили в пресс-службе.