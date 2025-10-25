В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Ожидается усиление ветра до 15 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ветра, порывы которого могут достигать в ближайшие часы 15 м/с. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 10:00 мск местами ожидается усиление ветра до 15 м/с", - сказал собеседник агентства, отметив, что подобный показатель скорости оценивается в 7 баллов из 12 по действующей шкале Бофорта и называется "крепкий". Объявленный же уровень - желтый - является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Ранее главное управление МЧС России по Москве также распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и усиленных порывах ветра на территории столицы до 10:00 26 октября. Власти столицы призвали горожан и гостей мегаполиса в условиях непогоды быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Водителям же напоминают о необходимости избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать автомобили и не стоять самим вблизи шатких конструкций и быть особенно аккуратным на подъемах и спусках с мостов и эстакад. "За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения", - заверили в столичном департаменте транспорта через свой официальный Telegram-канал.