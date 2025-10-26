Вильфанд: почти на всей территории страны наблюдается температура выше нормы

Исключение составляют лишь несколько регионов Дальнего Востока, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Температура на большей части России сейчас классифицируется выше климатических характеристик, исключение составляют лишь несколько регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически на всей территории страны температура прогнозируется в ближайшие дни выше нормы, исключения составляют лишь отдельные регионы Дальнего Востока. На Чукотке температуры будут на 7-10, а местами даже на 17 градусов, ниже нормы, и минимальные значения составят минус 27-29 градусов по 29 октября. Аналогичная ситуация в Магаданской области, где 25-27 градусов мороза - это минимальные значения", - сказал он.

В Камчатском крае температура будет на 6-7 градусов ниже нормы с минимальными значениями в пределах минус 23-24 градусов. Сильное понижение температуры затронет и Забайкальский край, в воскресенье и температура будет на 6-7 градусов ниже нормы: 20-23 градуса мороза.