В ГД разработали законопроект о профилактике киберпреступлений против молодежи

Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев отметил, что интернет становится не только площадкой бля общения, но и для мошенничества

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Законопроект о профилактике киберпреступлений против молодежи, который позволит создать системные программы борьбы с преступлениями в интернете, разработали в Госдуме. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Мы вместе с коллегами нашего комитета по молодежной политике, и нас поддерживают здесь МВД России, такой законопроект разработали, он включит отдельное направление, связанное с профилактикой преступлений, реализуемых с помощью интернета. Это позволит создать и реализовать системные программы в этом направлении. Вербовка, интернет-мошенничество, работа через игры и тому подобное", - сказал Метелев.

Депутат отметил, что действующая система профилактики, регламентированная федеральным законодательством, не учитывает киберпреступления как отдельное направление. По его словам, несмотря на отдельные инициативы в школах, отсутствует единая федеральная программа, направленная на защиту детей и молодежи от интернет-угроз.

Метелев подчеркнул, что около 40% всех преступлений в отношении несовершеннолетних связаны с киберпреступлениями. Интернет, по его словам, становится не только площадкой для общения, но и средой для мошенничества, вовлечения детей в деструктивные действия и вербовки в опасные проекты.

"Это происходит в онлайн-играх, когда детей обманывают и разводят на деньги, заставляют их списывать деньги с банковских карточек, когда их вербуют в различные проекты, которые в конечном счете заканчиваются суицидами. Это различные педофилы, которые работают, орудуют в социальных сетях и много-много всего другого. И не учитывать и не замечать эту проблему сегодня невозможно", - подчеркнул он.