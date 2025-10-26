Эксперт Григориади: лимит sim-карт будет контролировать "стоп-кран" при покупке

Специалист Института экономики роста им. П. А. Столыпина рассказал, что система выдаст оператору отказ в заключении нового договора

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Соблюдение лимита в 20 sim-карт на человека будет отслеживаться специальной системой Роскомнадзора. При покупке она автоматически не даст нарушить вступающее в силу ограничение, рассказал ТАСС адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

С 1 ноября в России на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт.

"Покупка новой 21-й sim-карты - это самый простой сценарий, - сказал Григориади. - Вы приходите в салон или оформляете eSIM онлайн, оператор "пробивает" ваши паспортные данные по базе Роскомнадзора, система в реальном времени обращается к счетчику и видит, что на вас уже числится 20 sim-карт".

Юрист подчеркнул, что "это будет работать как "стоп-кран" на кассе". Он пояснил, что система выдаст оператору отказ в заключении нового договора и покупателю не смогут продать 21-ю sim-карту ни в одном салоне страны, пока не будет расторгнут один из 20 действующих договоров.

Григориади считает, что куда сложнее ситуация, когда у абонента уже больше 20 sim-карт. "Она вызывает больше всего вопросов, - отметил он. - В таком случае Роскомнадзор проведет полную сверку своей базы, обнаружит всех граждан, у которых лимит превышен. Гражданину через "Госуслуги", смс или личные кабинеты операторов придет уведомление, в котором будет предложено в установленный срок, например, 30 или 60 дней, самостоятельно привести количество своих договоров в соответствие с нормой".

Он отметил, что человек должен будет сам выбрать, какие sim-карты сверх лимита надо будет заблокировать. "Если абонент не сделал выбор сам, может быть применен формальный критерий. Операторы не будут решать, какая sim-карта "важнее" - та, что в планшете у ребенка, или та, что в сигнализации на даче. Наиболее вероятный и логичный сценарий принудительной блокировки - хронологический", - сказал Григориади, подчеркнув, что в таких ситуациях операторы будут не договариваться между собой о блокировке, а выполнять предписание регулятора, основанного на данных центральной системы.