Регионы за информацию о пьяных за рулем предлагают от 2,5 тыс. до 20 тыс. рублей

Самые маленькие премии дают в Туве, самые большие - в Амурской области

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Как минимум 13 регионов РФ ввели систему поощрения для россиян, готовых предоставить информацию о нетрезвых водителях. Сумма премии и условия ее получения разнятся, самые маленькие премии - 2,5 тыс. рублей - предлагают власти Тувы, самые большие - 20 тыс. рублей - дают в Амурской области, выяснил ТАСС на основе информации региональных властей.

Ранее к группе регионов, поощряющих за информацию о нетрезвых водителях, присоединилась Бурятия - 5 тыс. рублей получит тот, кто сообщит сотрудникам полиции о правонарушителе. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом нужно обратиться в Минтранс Бурятии, написать заявление, оно будет рассмотрено специалистами ведомства в течение пяти рабочих дней. Если в полиции подтвердится достоверность сведений, то вознаграждение выплачивается. Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что ситуация с авариями по вине пьяных водителей остается одной из самых острых в республике. В 2024 году совершено 201 ДТП в состоянии опьянения, погибли 54 человека, еще 247 получили травмы. Почти половина всех жертв на дорогах - это последствия пьяного вождения, говорил он.

3 тыс. рублей за информацию о пьяных готовы выплатить власти Брянской области и Республики Коми, 4 тыс. - на Ямале, 4,5 тыс. - в Оренбургской области. Чаще всего в регионах выплачивают 5 тыс. рублей: к таким регионам относятся Воронежская область, Республика Алтай, Бурятия, Пермский край, Нижегородская и Мурманская области.

При этом в Брянской области в случае привлечения водителя к административной ответственности сумма вознаграждения сообщившему составит 3 тыс. рублей, и 5 тыс. рублей - если водитель станет фигурантом уголовного дела.

В Амурской области, где сегодня сумма поощрения составляет 20 тыс. рублей, к такой премии пришли не сразу: изначально сумма составляла 5-7 тыс. рублей.

В Вологодской области с января 2024 года было установлено вознаграждение за сообщения о пьяных водителях - 3 тыс. рублей. В начале этого года его увеличили до 10 тыс. рублей, а с 20 сентября 2025 года года - до 15 тыс. рублей. Сообщения принимаются анонимно через специальный чат-бот. Вознаграждение также предусмотрено за сведения об автомобилистах, лишенных или не имеющих водительских прав, а также допустивших выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.

В большинстве регионов просят, чтобы в информации были такие данные, как факты, указывающие на неадекватное управление транспортом, сведения о регистрационном знаке автомобиля или иных признаках для его идентификации, а также место нахождения или возможное направление движения.