Премьер Камбоджи подтвердил номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира

Шаг является желанием камбоджийского народа выразить признательность президенту США за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом, объяснил Хун Манет

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Камбоджа номинировала президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет на полях 47-го саммита АСЕАН, проходящего в столице Малайзии.

"Отражая благодарность камбоджийского народа, я выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Он спас мирные жизни. И это желание нашего камбоджийского народа выразить признательность президенту США", - заявил Хун Манет.

26 октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Манет в присутствии президента Трампа на полях саммита АСЕАН подписали "мирную сделку". Как сообщал ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем АСЕАН.