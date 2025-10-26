Путин назвал автотранспортный комплекс неотъемлемой составляющей инфраструктуры

Глава государства поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив их вклад в развитие промышленного и сельскохозяйственного производства в стране.

"Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей экономики, важной, неотъемлемой составляющей инфраструктуры страны. От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и инженеров, работников профильных предприятий и учреждений во многом зависят рост промышленного и сельскохозяйственного производства в нашей стране, укрепление межрегиональных и международных связей, гармоничное развитие городов и поселков, социальное благополучие миллионов людей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что в рамках нацпроектов и государственных программ, проходит масштабное обновление автодорожной инфраструктуры, на маршруты выходит современный общественный транспорт, отвечающий передовым стандартам безопасности и экологичности, расширяется рынок автотранспортных услуг, повышаются требования к подготовке и квалификации специалистов.

"И, конечно, в год 80-летия Великой Победы самые теплые слова в адрес наших дорогих ветеранов. Мы гордимся подвигом дорожников и водителей-фронтовиков, их стойкостью и мужеством", - добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что опыт, знания и поддержка государства помогут работникам в реализации намеченных целей.

"Желаю дальнейших успехов и всего наилучшего", - заключил он.