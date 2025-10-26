На Эльбрусе на день закроют канатные дороги и лыжные трассы 27 октября

Эти временные неудобства нужны для безопасности

НАЛЬЧИК, 26 октября. /ТАСС/. Работу канатных дорог на горе Эльбрус (КБР) приостановят на день для проведения работ по техническому регламенту, сообщили в администрации курорта "Эльбрус".

"27 октября канатные дороги и горнолыжные трассы будут закрыты для технического обслуживания на один день. Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности", - говорится в сообщении.

В администрации курорта отметили, что до конца года такие работы будут проводиться еще дважды.