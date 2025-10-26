День работника суда станет профессиональным праздником для всей судебной системы

С инициативной об установлении даты празднования выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. День работника суда, учрежденный постановлением правительства РФ, станет профессиональным праздником для всех работающих в судебной системе России, пояснили ТАСС в Верховном суде РФ.

"Инициатива учреждения нового профессионального праздника получила поддержку на высшем уровне. С предложением об установлении даты празднования выступил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, обратившись к президенту страны", - отметили в пресс-службе Верховного суда.

Штатная численность работников всей судебной системы России в настоящее время составляет около 120 тыс. человек. Это судьи и работники аппаратов Конституционного и Верховного судов, более 21 тыс. судей и 68 тыс. работников аппаратов судов общей юрисдикции, 3,8 тыс. судей и 12 тыс. работников арбитражных судов, порядка 700 судей военных судов, более 7,7 тыс. мировых судей, а также более 7 тыс. работников Судебного департамента при Верховном суде. День работника суда станет профессиональным праздником и для судей в отставке.

"Новый профессиональный праздник станет еще одним шагом к укреплению престижа судебной системы и признанию заслуг работников правосудия в развитии правовой культуры российского общества", - подчеркнули в Верховном суде.

Согласно постановлению правительства РФ №1 657, подписанного 24 октября, об учреждении первого общероссийского профессионального праздника для судей и других работников судебной системы, День судебного работника будет отмечаться 5 ноября. Он приурочен к изданному в этот день в 1723 году указу Петра I "О форме суда", который определил ключевые принципы работы судебной системы: установил порядок рассмотрения дел, закрепил обязательное участие обеих сторон в гражданских и большинстве уголовных дел, регламентировал процедуры вызова сторон в суд и определил меры принуждения к участникам процесса.

Свой профессиональный праздник есть у адвокатов (День российской адвокатуры, отмечается 31 мая), у судебных приставов (День судебного пристава, отмечается 1 ноября). Судьи не имели своего официального праздника. Неофициальной датой Дня работника судов оставалось 5 декабря, когда в 1917 году совместно ВЦИК и Советом народных комиссаров был принят "Декрет о суде №1", который упразднял все прежние суды и положил начало созданию новых.