ТАСС: фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной не смог попасть на СВО

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Уроженец Казани Артур Каменецкий, проходящий по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, не смог до начала судебного разбирательства заключить контракт с Минобороны РФ об участии в СВО. Вместе с тем, как уточнил ТАСС один из участников процесса, 27-летний фигурант дела может заявить соответствующее ходатайство на любой стадии судопроизводства.

"До начала судебного разбирательства в Подмосковье не стали подписывать с Каменецким документы о приостановлении производства по уголовному делу, хотя обвиняемый еще на стадии предварительного следствия самостоятельно изъявил желание заключить контракт с Минобороны РФ, а в дальнейшем отправиться для участия в боевых действиях в зону СВО. Однако это не препятствует ему в дальнейшем подать аналогичное ходатайство на любой стадии судопроизводства", - сказал собеседник агентства.

Во время обыска в доме Каменецкого правоохранители обнаружили банковскую карту, на которую Лариса Долина перевела часть своих денежных средств.

Каменецкий, привлекший к совершению мошеннических действий так называемых дропперов, ставших потом соответчиками по иску Долиной в суде, был задержан и арестован в конце ноября 2024 года. В ходе допроса он признал вину. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за употребление наркотических веществ и пропаганду нацисткой символики. Также он был осужден за разбой, вымогательство и грабеж.

Балашихинский городской суд Московской области 29 октября планирует приступить к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой Ларисы Долиной. Кроме Каменецкого на скамье подсудимых еще три фигуранта: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимый житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Самарской области Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги.

Как заявил на следствии сам Основа, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал так называемым дроппером (человек, сознательно или случайно предоставивший банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций - прим. ТАСС). Установлено, что после поступления на карту Основе денег в начале апреля 2024 года он приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 млн рублей, которые перевел соучастникам.