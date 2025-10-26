Артиста Золотницкого похоронят на Ваганьковском кладбище 28 октября

Похороны пройдут днем, точное время еще неизвестно

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Похороны заслуженного артиста РФ актера театра и кино Алексея Золотницкого пройдут 28 октября на Ваганьковском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в семье актера.

"Похороны пройдут во вторник днем. Это будет Ваганьковское кладбище", - сказала собеседница агентства.

Золотницкий умер 25 октября в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Артист стал известен благодаря озвучке таких актеров, как Энтони Хопкинс, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года входил в труппу Театра Олега Табакова, где служил более 25 лет. Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи. Помимо этого, Золотницкий снялся в таких фильмах, как "В ожидании чуда", "Матросская тишина", "Поезд до Бруклина" и других картинах.