ФСО начнет учения в районе зданий администрации президента и кабмина

В службе заверили, что тренировки не доставят неудобств москвичам и гостям столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) России, отвечающая за обеспечение безопасности первых лиц государства, 27 октября начнет четырехдневные учения на территории зданий правительства, парламента и Администрации президента РФ.

Как сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО, эти учения - плановые, проводятся каждый год, их задача - "отработка практических вопросов служебной деятельности".

В ФСО заверили, что проведение тактико-специальных учений не доставит неудобств москвичам и гостям столицы, поскольку "введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано".

В Федеральной службе охраны уточнили, что основные этапы учений пройдут в центре Москвы: на территории Дома правительства РФ, комплекса зданий Администрации президента РФ, Совета Федерации, Госдумы. "Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ", - добавили в ФСО.