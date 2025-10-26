Развожаев: российские студенты могут бесплатно посетить Севастополь

Как отметил губернатор города, они также смогут побывать в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев © Сергей Мальгавко/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Проект, в рамках которого студенты из вузов различных регионов смогут бесплатно посетить Севастополь и музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", планируется реализовать в РФ. Об этом сообщил губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям Михаил Развожаев.

"Прошла презентация нового проекта "От Херсонеса до Севастополя": студенты из разных вузов и направлений подготовки, пройдя конкурсный отбор, смогут бесплатно побывать в Севастополе, посетить "Новый Херсонес", - написал он в Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что презентация прошла в Севастополе в ходе дискуссии о содержании "социально-гуманитарного ядра" в новой модели высшего образования. Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что на мероприятии в Севастополе собрались представители практически всех регионов РФ - руководители вузов различной направленности: классических, технических, отраслевых.

"Новый Херсонес" стремительно развивается, становясь не просто точкой притяжения, но и мощным научно-образовательным гуманитарным центром. Здесь, на земле с тысячелетней историей, создана уникальная площадка для глубокого изучения прошлого и осмысления настоящего, формулирования будущего. "Новый Херсонес" становится местом, где рождаются новые знания, формируются будущие поколения ученых и хранителей нашей богатой истории и культуры", - добавил Развожаев.

О "Новом Херсонесе"

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Музей на территории древнего городища существовал с XIX века, а в 2024 году рядом открыт музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". В его составе построены Музей Крыма и Новороссии, Музей античности и Византии и специализированный Музей христианства. Общая площадь территории - 22,4 гектара, общая площадь зданий комплекса - 144 тыс. кв. м. В структуре комплекса также византийский квартал с интерактивными площадками, музеефицированные памятники классического и античного периодов, первый в мире храм-парк и другие объекты.