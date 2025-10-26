В МВД раскрыли новую схему мошенничества с оплатой аренды жилья

Аферисты представляются собственниками и сообщают о "новых реквизитах", по которым нужно переводить деньги

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Мошенники под видом собственников квартир стали просить съемщиков жилья оплатить аренду якобы по новым реквизитам. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты связываются с жильцами съемных квартир, представляются собственниками и говорят, что необходимо оплатить аренду по "новым реквизитам", которые на самом деле принадлежат мошенникам. После того, как квартиранты переводят деньги, связь с "арендодателями" сразу же обрывается.

В МВД в связи с распространением такой схемы советуют оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, которые лично согласованы с собственником жилья. Кроме того, рекомендуется всегда уточнять изменения в платежных данных напрямую, например, позвонив арендодателю.