Yle: забор между Финляндией и РФ стал туристической достопримечательностью

Путешественники массово вторгаются в пограничную зону, чтобы сфотографироваться на фоне ограды, сообщила телерадиокомпания

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Sergei Grits

СТОКГОЛЬМ, 27 октября. /ТАСС/. Иностранные туристы массово вторгаются в пограничную зону на юге Финляндии, чтобы сфотографироваться на фоне забора, отделяющего ее от России. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, финская пограничная служба летом 2025 года зафиксировала более 50 случаев нарушения границы, что на треть превышает показатели 2024 года. Отмечается, что похожие случаи наблюдаются также в Кайнуу, Лапландии и Северной Карелии.

"Обычно проблема заключается в неосмотрительности или незнании правил, связанных с пограничной зоной", - приводит Yle комментарий начальника пограничного поста "Вайниккал" Юсси Пеккала.

Yle напоминает, что пересечение границы в неположенном месте рассматривается как мелкое нарушение, за которое предусмотрен штраф.

В июне 2022 года МВД Финляндии сообщило о планах правительства установить заграждения в районах на границе с РФ, чтобы подготовиться к борьбе с "угрозами гибридного характера".