Приморье планирует направить детские делегации в КНДР, Белоруссию и Узбекистан

Первый вице-губернатор края Веря Щербина отметила, что региональное правительство уделяет особое внимание организации детского отдыха, знакомству с культурой и историей дружественных государств, патриотическому воспитанию

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Приморья в следующем году планируют направить делегации школьников на отдых в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), Белоруссию и Узбекистан. Об этом ТАСС сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"В детский лагерь КНДР направление детей уже стало традицией. Второй год подряд более 100 детей отправляются на отдых, и конечно, правительство Приморского края делает все возможное, чтобы это стало ежегодным. В период с 2023 года по 2025 год в рамках соглашения, заключенного между Приморским краем и Республикой Беларусь, были направлены три делегации обучающихся Приморского края - всего более 100 человек. На 2026 год также запланировано направление ребят, и мы работаем над тем, чтобы расширить перечень лагерей, доступных для наших школьников", - обозначила Щербина, добавив, что в этом году приморские дети впервые побывали на отдыхе в Узбекистане.

Она отметила, что региональное правительство уделяет особое внимание организации детского отдыха, знакомству с культурой и историей дружественных государств, патриотическому воспитанию. "И, конечно, мы всегда рады видеть школьников на летний отдых из наших дружественных стран" - добавила первый вице-губернатор.