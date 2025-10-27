В Новосибирской области создали комиссию по защите профчести учителей

Комиссия будет собираться не реже одного раза в три месяца при наличии письменных заявлений от учителей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Специальную комиссию по защите профессиональной чести и достоинства учителей в конфликтных ситуациях с родителями и администрацией школ создали в Новосибирской области. Соответствующий приказ подписала министр образования региона Мария Жафярова, документ опубликован на сайте ведомства.

"Комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при министерстве образования Новосибирской области создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений при недостижении согласия", - говорится в приказе.

В комиссию войдут представители областного министерства образования, профсоюза работников образования, трудовой инспекции и общественных организаций. Она будет рассматривать жалобы учителей на нарушение их профессиональных прав, если конфликт не удалось решить в школе или на уровне местных властей. Учитель должен подать письменное заявление с описанием конфликта и своими требованиями, в течение 30 дней ему сообщат о дате заседания. Комиссия не рассматривает споры учителей с федеральными и региональными властями.

Комиссия будет собираться не реже одного раза в три месяца при наличии письменных заявлений от учителей. Педагог может присутствовать на заседании лично или его жалобу рассмотрят без него. Решения носят рекомендательный характер и могут содержать предложения по устранению выявленных нарушений руководителям образовательных организаций. Их можно обжаловать в суде.

В последнее время участились случаи конфликтов с участием педагогов - учителей критикуют за внешний вид, личный контент в социальных сетях и нарушение субординации. Некоторые споры доходят до увольнений.