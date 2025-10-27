В программе развития "Артека" учли предложения 10 тыс. детей

Программу на 2026-2030 годы формируют с учетом пожеланий детей, коллектива учреждения и партнеров, отметил Константин Федоренко

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Программа развития Международного детского центра "Артек" на 2026-2030 годы формируется с учетом пожеланий, которые высказали 10 тыс. детей, а также коллектив учреждения и его партнеры, сообщил в интервью ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"Что касается программы развития на 2026-2030 годы, мы ее разрабатывали в течение двух лет. Начали с детей, спросили: "А что вы хотите увидеть в "Артеке" в 2030 году?". Это был и массовый опрос, и интервьюирование, и фокус-группа - опросили 10 тыс. детей. Мы опросили абсолютно всех сотрудников международного детского центра - пятитысячный коллектив, опросили всех наших партнеров, а как они видят "Артек" в 2030 году?", - рассказал Федоренко.

Он уточнил, что в имеющийся перечень задач вошли 500 проектов, которые были отобраны на основании этих опросов.

"Они направлены на качественное изменение существующих условий, чтобы каждый из наших лагерей (пока их в составе "Артека" девять - прим. ТАСС) в инфраструктурном плане был на 100% обеспечен возможностями для реализации любой программы. Например, если где-то отсутствуют бассейны - а они есть в запросе детей, экспертов и коллектива - мы включили. Лагерь "Лесной" лишился кострового места для общелагерных мероприятий, там построена "Артек-арена", которую запускать для этого нецелесообразно, - создадим новую костровую", - пояснил директор "Артека".

По его данным, в программу уже официально внесены первые 26 объектов - а это значит, что по всем из них уже подготовлены технико-экономические обоснования, и предложения согласованы с федеральным правительством. Среди них, например, новый этап работ, связанных с комплексной системой безопасности, объекты инженерной защиты территории и берегоукрепления, дом для сотрудников.

Федоренко добавил, что в ближайшие годы также будет идти работа по расширению штата и повышению квалификации сотрудников. "По опыту программы 2021-2025 [годов] здесь необходим как комплексный подход - развитие [у уже имеющихся сотрудников] навыков коммуникации, управления, реализации проектной деятельности, так и повышение экспертной составляющей через стажировки в лучших образовательных организациях: не только в лагерях, это и лучшие школы страны, лучшие организации дополнительного образования, вузы, всероссийские детские центры. Это позволяет расти всему коллективу: мы обмениваемся с нашими друзьями и коллегами лучшими практиками", - отметил он.

Об "Артеке"

"Артек" - самый известный пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.

Полный текст интервью будет опубликован 29 октября в 11:00 мск.