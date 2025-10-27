Ветеран СВО получил спортивный протез в рекордный срок 10 дней

Благодаря высокотехнологичному протезированию ЦИТО Даир освоил пауэрлифтинг, занимается плаванием, а также планирует освоить бег

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в Ростех) изготовил ветерану СВО, потерявшему в результате ранения голень, спортивный протез для пауэрлифтинга в рекордный десятидневный срок. Об этом рассказал сам ветеран по имени Даир в интервью ТАСС.

"Протезы изготавливают очень быстро - этот я получил за десять дней", - сказал спортсмен.

Благодаря высокотехнологичному протезированию ЦИТО Даир освоил пауэрлифтинг, занимается плаванием, а также планирует освоить бег - изготовление протеза для этого вида спорта он также доверил ЦИТО. Ветеран рассказал, что центр оказывает комплексную поддержку пациентам. За ними закрепляют персонального менеджера, который помогает и поддерживает их на каждом этапе тренировок. "Чувствуется прилив энергии, хочется больше и больше двигаться. Хочется давать себе больше нагрузок, легче становится переносить их", - сказал Даир.

Высокую скорость изготовления протезов отметил и другой ветеран СВО по имени Павел, который в сентябре завоевал третье место в дисциплине "Протез голени" в III Открытом чемпионате Москвы по кибатлетике. По его словам, его первый протез в ЦИТО изготовили всего за месяц, включая примерку и подгонку.

Павел высоко оценил внимательное отношение специалистов центра к каждому пациенту. "Отлично, на пятерку. Здесь мне сделали и протез для купания, в котором можно двигаться побыстрее. Сейчас вот ждем комплектующие для спортивного протеза", - сказал он.

Полный текст статьи о деятельности ЦИТО будет опубликован в 10:00 мск.