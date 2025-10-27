Киберполиция рассказала, как делать онлайн-покупки безопасно

В частности, проводить оплату лучше с отдельной банковской карты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Покупки в интернете лучше совершать с отдельной банковской карты, а сайты проверять, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Онлайн-покупки стали частью повседневности, а значит - и мишенью для злоумышленников. Чтобы не оказаться среди потерпевших, важно соблюдать простые, но действенные правила цифровой финансовой гигиены", - предупредили в управлении.

Во-первых, как отметили в МВД, для покупок в интернете рекомендуется использовать отдельную карту с ограниченным лимитом и балансом.

"Пополнять ее стоит непосредственно перед оплатой, только на нужную сумму. Такой подход сводит возможные потери к минимуму, даже если данные карты будут скомпрометированы", - сказали в УБК.

Кроме того, при покупках нужно проверять магазины и адреса сайта.

"Перед оплатой убедитесь, что покупка совершается на официальном сайте. Адрес должен содержать корректное имя компании. Любые странные буквы, символы или лишние домены - сигнал остановиться. Отзывы покупателей и упоминания в поиске помогут подтвердить, что площадка настоящая", - отметили в киберполиции.

В МВД также советуют оплачивать покупки с личного смартфона или компьютера, не использовать чужие устройства и открытые Wi-Fi-сети - они уязвимы для перехвата данных.

"Если приходится подключаться вне дома, лучше активировать VPN", - подчеркнули в УБК. В МВД призывают никогда не вводить ПИН-код и СМС-коды, сохранять электронные чеки и историю операций, а также устанавливать приложения магазинов и платежных систем только из официальных площадок: Google Play, App Store, RuStore.

"Подключите уведомления обо всех действиях с картой и установите лимиты на подозрительные списания, чтобы предотвратить ущерб", - советуют в киберполиции. Если появились подозрения, что информация о карте могла попасть в чужие руки, то нужно немедленно обратиться в банк и запросить перевыпуск карты, призвали в МВД.

"Главное правило: любое действие с картой должно проходить только на официальных сайтах и в приложениях, без спешки и под контролем владельца. Безопасность финансов в онлайне - не сложность, а привычка", - подытожили в киберполиции.