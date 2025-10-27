В Свердловской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Такая ситуация сохранится до вечера 29 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области. Такая ситуация, по данным синоптиков, сохранится до вечера 29 октября.

"На территории Свердловской области с 20 часов 27 октября до 20 часов 29 октября действует предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 29 октября", - говорится в сообщении.

При наступлении таких метеорологических условий промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер до 8 м/с.