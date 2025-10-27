В Томске участникам СВО будут доплачивать еще 100 тыс. рублей

Вместе с другими мерами поддержки общая сумма выплат составит более 5 млн рублей

ТОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Городскую выплату в 100 тыс. рублей планируют ввести для участников спецоперации в Томске с 1 ноября. Вместе с другими мерами поддержки общая сумма выплат составит более 5 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Дмитрий Махиня.

"Посовещавшись с моими заместителями, профильными специалистами принял решение ввести новую форму поддержки бойцов, которые уходят в зону проведения специальной военной операции из Томска. С 1 ноября они будут получать дополнительную городскую разовую выплату в 100 тысяч рублей. Уверен, эти деньги не будут лишними: кто-то потратит их на дополнительную экипировку, кто-то оставит семье на первое время на необходимые траты. С этим предложением мы выйдем на ближайшее собрание думы, не сомневаюсь, что депутаты нас поддержат", - написал Махиня.

Он добавил, что помимо этого, для военнослужащих действуют федеральные и региональные меры поддержки. Сейчас всего при заключении контракта военнослужащий может получить до 4,95 млн рублей.

"Кроме того, для участников СВО действуют льготы, среди которых списание долгов по кредитам до 10 млн рублей, возможность получения гранта для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве на сумму до 7 млн, пенсии, санаторно-курортное лечение, налоговые льготы, льготы на ЖКХ, поступление в вузы вне конкурса и на бюджетные места", - отметил мэр.