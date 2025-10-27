В Улан-Удэ к Новому году построят ледяной городок

Центр города украсят застывшие байкальские волны и ледяные буузы

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 27 октября. /ТАСС/. Ледяной городок в центре Улан-Удэ будет посвящен путешествию на Байкал. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Марина Говорова.

"Концепция новогоднего городка 2026 года идет под названием "Путешествие на Байкал". Название выбиралось с участием активных жителей", - сказала Говорова.

Встречать гостей на входе в городок будут Дед Мороз и Снегурочка, а также Сагаан Убгэн - Белый старец из буддийского пантеона, покровитель семейного благополучия, долголетия и плодородия. Одной из ключевых фигур станет красная огненная лошадь - символ наступающего года.

Также в центре столицы Бурятии в новогодние праздники можно будет увидеть ледяные буузы - традиционное бурятское блюдо, будут оборудованы детский лабиринт в форме байкальских волн, светящиеся фигуры животных, горки и сказочный маяк - всего более 20 скульптур.

Традиционно площадь Советов в Улан-Удэ украсят 28-метровая елка, композиция "Звездное небо" и световой шар.

Работы по строительству новогоднего городка, которые продлятся около месяца, планируется начать в середине ноября.