На Урале опровергли данные об отказах в выезде скорой

В Свердловской области служба работает в штатном режиме, заявили в антитеррористической комиссии региона

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия Свердловской области опровергла распространяемую в сети информацию о якобы имевших место случаях отказов выезда скорой медицинской помощи из-за отсутствия топлива, назвав посты фейковыми. Служба в регионе работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале комиссии.

"Распространяемые в социальных сетях разных регионов России идентичные сообщения о дефиците топлива на подстанциях скорой медицинской помощи и связанных с этим отказах в выездах бригад являются недостоверными. Скорая медицинская помощь в Свердловской области работает в штатном режиме. Всем жителям региона медицинская помощь, включая выезды бригад скорой помощи, оказывается в полном объеме и в соответствии с установленным порядком", - говорится в сообщении.