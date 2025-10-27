Gândul: премьера Румынии освистали на освящении собора в Бухаресте

Некоторые из собравшихся выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства

Премьер-министр Румынии Илие Боложан © Mustafa Yalcin/ Anadolu via Getty Images

БУХАРЕСТ, 27 октября. /ТАСС/. Пришедшие на церемонию освящения Собора спасения нации в Бухаресте освистали прибывших туда премьер-министра Румынии Илие Боложана, министра обороны Йонуца Моштяну и главу МИД Оану Цою. Об этом сообщил портал Gândul.

По его данным, некоторые из собравшихся выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства, кричали представителям власти - "Воры", "Вы продали Румынию, предатели", "В отставку", "В тюрьму". Глава румынского кабмина и сопровождавшие его министры никак не отреагировали на выкрики из толпы.

Церемония освящения росписи национального собора прошла в воскресенье, ее транслировали в прямом эфире основные румынские телеканалы. Алтарь храма был освящен в 2018 году, после чего в течение семи лет шла реставрация росписи, мозаики и архитектурных орнаментов. Хотя работа не завершена, было решено провести церемонию в этом году, когда исполняется 100 лет получению Румынской православной церковью статуса патриархии. После церемонии освящения Собор спасения нации открыт для посещения.