В деревне Тюменской области отменили карантин по бешенству животных

Постановление подписано в региональном правительстве

ТЮМЕНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных в деревне Чуманова Юргинского муниципального округа Тюменской области, который ввели 27 августа, отменен. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

"В деревне Чуманова Юргинского муниципального округа Тюменской области отменен карантин по бешенству животных", - говорится в сообщении.

С 27 августа в населенном пункте действовал запрет на проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз за пределы подкарантинной территории. Постановление об отмене подписано в региональном правительстве.