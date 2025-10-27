Шоу на основе аватар-технологий "Высоцкий. Высота" посетили 7 тыс. человек

На сцене был представлен цифровой образ Владимира Высоцкого, созданный с применением технологий захвата движения и синхронизации видео, света и живого оркестра

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Бойков/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек посетили первое в России музыкальное шоу на основе аватар-технологий "Высоцкий. Высота", которое прошло на "Live Арене" в Москве 24 октября. Следующий концерт запланирован на 16 ноября, рассказал ТАСС генеральный директор компании "Цифровые легенды", генеральный продюсер шоу "Высоцкий. Высота" Александр Мамонов.

"Премьера мультимедийного цифрового шоу "Высоцкий. Высота" прошла с аншлагом: все билеты были проданы, зал на 7 тыс. мест был полностью заполнен. Многие поклонники Высоцкого приезжали на премьеру издалека: например, гостья из Архангельска сутки ехала в Москву на поезде, чтобы увидеть концерт Владимира Семеновича, а после в тот же вечер отправилась в обратный путь", - сказал Мамонов.

По его словам, в зале было много молодежи и детей, для которых некоторые песни Высоцкого прозвучали впервые. "На сцене был представлен цифровой образ Владимира Высоцкого, созданный с применением технологий захвата движения и синхронизации видео, света и живого оркестра. Проект реализован в полномасштабном формате, ранее не применявшемся для отечественных концертных площадок. Наша премьера - это первый такого рода опыт в искусстве: цифровые аватары созданы людьми, за каждым аватаром стоят тысячи часов работы художников и скульпторов, буквально вдохнувших душу в цифровые образы", - отметил Мамонов, добавив, что следующее шоу запланировано на 16 ноября.