В Железноводске пройдет выставка портретов героев СВО

На полотнах можно будет увидеть портреты как тех, кто сегодня находится на передовой, так и тех, кто героически погиб, выполняя свой долг

ПЯТИГОРСК, 27 октября./ТАСС/. Выставка "Портрет героя" откроется 4 ноября в Железноводске не Ставрополье. На полотнах будут представлены участники специальной военной операции, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"С 4 ноября в Железноводске начнет свою работу уникальная выставка под названием "Портрет героя". Экспозиция представит работы учащихся Детской художественной школы им. Н. С. Качинского, которые с особым трепетом и мастерством запечатлели образы тех, кто защищал и защищает Родину", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на полотнах можно будет увидеть портреты как тех, кто сегодня находится на передовой, так и тех, кто героически погиб, выполняя свой долг.

"Эта выставка - не просто демонстрация таланта подрастающего поколения. Это дань уважения мужеству и самоотверженности наших воинов, возможность для каждого посетителя прикоснуться к истории и почувствовать гордость за своих земляков. Юные художники своим творчеством показывают, что подвиг героев не забыт, и их образы навсегда останутся в сердцах и на холстах. Приглашаем всех жителей и гостей Железноводска посетить выставку "Портрет героя" и увидеть, как юные таланты видят и чувствуют подвиг наших защитников. Это будет трогательное и вдохновляющее событие", - привели в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.