ВЦИОМ: 69% россиян убеждены, что люди не смогут жить без искусства

При этом среди молодых россиян выше доля тех, кто считают, что без искусства смогут жить

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Почти 70% россиян убеждены, что люди не смогут жить без искусства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, поступившие в ТАСС.

Согласно результатам опроса, большинство россиян заявили, что люди жить без искусства не смогут, оно - неотъемлемая часть их жизни (69%). "Искусство кем-то воспринимается как социальная необходимость, кем-то - как фон для повседневной жизни, поток кодов и символов. Оно неоднозначно и рождает дискуссии о его цели, применимости и восприятии. Главное одно - искусство остается для каждого значимой силой, даже если мы не сходимся в его интерпретации", - отметила автор исследования Мария Атаева.

При этом среди молодых россиян выше доля тех, кто считают, что без искусства смогут жить (31-32%, в среднем - 24%). "Вероятно, на это повлияли условия, в которых они росли (кризисы 1990-х, 2008, 2014 годов, пандемия). На первый план вышли другие потребности: психологическая устойчивость, стабильность, доход. Искусство же становится вторичным, фоном существования, а не самоцелью. Другими словами, это - опциональная возможность для обогащения своей жизни, но не потребность", - отметила Атаева.

Поколения старших и младших миллениалов и поколение цифры сходятся во мнении, что искусство может быть уродливым и даже шокирующим (от 54 до 72% по группе, в среднем по выборке так считают 42%). Начиная с реформенного поколения (родившиеся в 1982 году и ранее) респонденты отстаивают мнение, что предмет искусства должен быть только красивым (от 52 до 64% по группе, в среднем по России - 45%). Старшие поколения тоже чаще считают, что без искусства жить нельзя (70-74%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 сентября 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.