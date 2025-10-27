Детям участников СВО могут начать оказывать помощь в беззаявительном порядке

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова просит правительство проработать этот вопрос

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова просит правительство проработать вопрос о том, чтобы в беззаявительном порядке предоставлять социальную помощь детям участников специальной военной операции. Такая рекомендация содержится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Правительству РФ проработать вопрос о введении беззаявительного порядка включения в списки на получение социальной помощи детей участников специальной военной операции", - говорится в докладе.

Кроме того, детский омбудсмен предлагает рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших или умерших участников СВО, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновленных или неудочеренных детей, воспитывающихся в семье погибшего.