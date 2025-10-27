Львова-Белова просит ускорить работу по пенсии детям, зачатым через ЭКО

В отношении детей, рожденных по истечении 300 дней с момента смерти отца, факт отцовства должен быть установлен в судебном порядке

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила Госдуму активизировать работу по установлению порядка назначения пенсии по потере кормильца детям, зачатым с помощью репродуктивных технологий после смерти отца. Такая рекомендация содержится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Государственной думе ФС РФ активизировать работу по внесению изменений в закон <…> в части установления порядка назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку, зачатому с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования супруга его матери", - говорится в докладе.

Указано, что в отношении детей, рожденных по истечении 300 дней с момента смерти отца, факт отцовства должен быть установлен в судебном порядке.

Ранее Конституционный суд РФ признал не соответствующими конституции несколько положений ст. 10 федерального закона "О страховых пенсиях" - в той мере, в какой они не допускают назначения пенсии по потере кормильца таким детям. Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым позже внесла в Госдуму законопроект, который гарантирует страховую пенсию по потере кормильца детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий после смерти отца.