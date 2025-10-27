Комитет ГД одобрил лишение свободы до 20 лет за дезертирство для экс-заключенных

За самовольное оставление части сроком от 10 суток до одного месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для таких лиц предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за дезертирство и уклонение от службы для освобожденных от уголовного наказания.

Документ был инициирован правительством РФ. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания условно или в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части.

Также предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет за самовольное оставление части или места службы, а также неявку в срок без уважительных причин на службу в течение 2-10 суток в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания условно или в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части. За самовольное оставление части сроком от 10 суток до одного месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для таких лиц предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы. Самовольное оставление части таких лиц на срок более месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта может повлечь за собой от 7 до 12 лет лишения свободы.

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для бывших заключенных может повлечь за собой также лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

"Реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности Российской Федерации и обороноспособности страны в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях военного конфликта или ведения боевых действий", - говорится в пояснительной записке.