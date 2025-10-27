В страховой стаж предложили включить отпуск по уходу за детьми

Речь идет об отпусках от полутора до трех лет

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает необходимым включить в страховой стаж для назначения пенсии отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Соответствующая рекомендации содержится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Правительству РФ проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии", - говорится в докладе.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС сообщал, что ведомство планирует подготовить поправки к законопроекту об учете в страховом стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком, согласно которым учитывать будут уход за каждым ребенком, даже если у матери двойня или тройня.