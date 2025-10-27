Эколог из Нидерландов получил разрешение на временное проживание в России

Петрус Антониус Йоханес ван дер Вольф надеется получить российское гражданство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Эколог из Нидерландов Петрус Антониус Йоханес ван дер Вольф получил разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Эколог из Нидерландов получил разрешение на временное проживание в России. В этом ему помогли мои коллеги из УМВД России по Сахалинской области совместно с общественным советом при полицейском ведомстве региона", - написала она в Telegram-канале.

По словам Волк, голландец приехал на Сахалин в 2003 году и посвятил себя работе эколога. В связи с тяжелой болезнью мужчина опоздал с подачей необходимых документов и столкнулся с угрозой депортации. Об этом узнали в Общественном совете при УМВД России по Сахалинской области. Эффективное взаимодействие общественности и полиции позволило решить непростой миграционный вопрос.

"Основанием для этого стал указ президента РФ от 30 декабря 2024 г. № 1126 "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки", - добавила представитель ведомства.

В дальнейшем эколог надеется получить российское гражданство и остаться жить в России.