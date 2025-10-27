К столичным проектам по поддержке инноваций присоединились более 90 тыс. участников

Около 60 процентов участников - молодежь до 35 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Столичные проекты по поддержке инновационных решений объединили более 90 тыс. участников из России и зарубежных стран. В перечень программ входят: "Академия инноваторов", "Новатор Москвы", "Лидеры цифровой трансформации", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"К этим столичным проектам присоединились уже больше 90 тыс. изобретателей со всей России и из десятков других стран, включая Белоруссию, Китай, Таиланд, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Около 60 процентов участников - молодежь до 35 лет", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что 70% от участников столичных программ составляют москвичи. Около 25% приходится на российские регионы, в числе самых активных - Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская, Нижегородская и Свердловская области, Приморский край.

В пресс-службе добавили, что за время действия проектов участники создали сервисы для автоматизации процессов, мобильные приложения, решения на базе искусственного интеллекта, цифровые платформы, роботизированные комплексы, VR- и AR-технологии для обучения.

В онлайн-платформе "Академия инноваторов" собраны инструменты для открытия, развития и масштабирования технологических стартапов. Здесь же собраны заказы от крупных компаний на разработку конкретных решений. Конкурс "Новатор Москвы" представляет собой ежегодную премию за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов. Хакатон "Лидеры цифровой трансформации" позволяет представителям IТ-сферы предложить собственные решения для одной из задач, подготовленных городскими ведомствами и ведущими компаниями.