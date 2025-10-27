В Новосибирске жильцы сгоревшего дома получили около 1 млн рублей матпомощи

Деньги предназначены на покупку предметов первой необходимости

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Жильцы деревянного многоквартирного дома в Новосибирске, где произошел пожар с пятью погибшими, получили около 1 млн рублей в качестве материальной помощи от мэрии города. Об этом сообщили в муниципалитете.

"На сегодня с заявлениями обратились 20 семей и все получат поддержку: 16 семьям выделены деньги для покупки необходимых вещей (всего более 923 тысяч рублей для 29 человек), из них 14 семьям средства уже поступили; трем родственникам погибших в пожаре оказана материальная помощь для проведения похорон", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, это деньги на покупку предметов первой необходимости, размер помощи рассчитывается на каждого члена семьи.

Временное жилье потребовалось четырем семьям, также одна семья разместилась в общежитии. "Документы по остальным находятся на рассмотрении", - уточнили в мэрии.

Пожар в деревянном двухэтажном доме в Новосибирске произошел на прошлой неделе. На месте происшествия нашли тела четырех человек, пострадали семеро. Позднее один из пострадавших умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Позднее в Томске правоохранительные органы задержали ранее судимого мужчину. Он был арестован на два месяца по обвинению в поджоге. По данным правоохранителей, мужчина страдает психическими заболеваниями.