Две киевские НПО признали нежелательными в РФ из-за публикаций против СВО

Организации также распространяли фейки о военных ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность двух неправительственных организаций в Киеве за публикации с призывами не признавать итоги референдумов в ДНР и ЛНР и фейки о российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Генеральной прокуратурой РФ признана нежелательной деятельность организаций Ideas for Change и Truth Hounds. Обе расположены в Киеве и основаны в 2015 г. и в 2014 г.", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как отметили в Генпрокуратуре, Ideas for Change размещает публикации, осуждающие специальную военную операцию, призывает не признавать результаты референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, а также увеличивать поставки вооружения для Киева. Одной из ключевых задач Truth Hounds является создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе специальной военной операции.

Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию и призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с нашей страной.

"Ideas for Change и Truth Hounds активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку", - отметили в Генпрокуратуре. Партнерами Truth Hounds являются National Endowment for Democracy, Justice for Journalists Foundation и другие организации, деятельность которых уже признана в России нежелательной.