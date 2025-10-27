В Томской области открыли новую молочную ферму почти на 2 тыс. коров

Мощности комплекса рассчитаны на 22 тыс. тонн молока в год

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Новую молочную ферму почти на 2 тыс. голов дойного стада открыли в селе Больше-Дорохово Асиновского района Томской области. Мощности комплекса рассчитаны на 22 тыс. тонн молока в год, инвестиции составили 2,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Предприятие "Большедороховское молоко", входящее в томский холдинг "Молоко", реализовало проект с объемом инвестиций в 2,8 млрд рублей за два года: камень в основание строительства молочно-товарного комплекса был заложен в сентябре 2023 года. На ферме уже содержатся около 1,8 тыс. голов племенных нетелей, завезенных с регионов России (Курской, Тверской, Белгородской и Липецкой областей). До конца года животноводческий комплекс выйдет на проектную мощность", - сказано в сообщении.

Уточняется, что проектная мощность нового комплекса - 22 тыс. тонны молока в год. Производство построено с использованием новейших цифровых технологий каждого процесса - от кормления молочных животных до доения. На базе предприятия работает кормоцех - уникальная для животноводства модель подготовки качественных сбалансированных кормов для крупного рогатого скота. Также внедрена система автоматизированного контроля состояния племенных высокоудойных животных. Все используемые решения отвечают требованиям нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

"Молочная продукция очень важна в рационе питания, особенно для детей. Дети - это будущее нашей области и страны, и наша задача сделать их здоровыми и успешными. Мы живем в непростое время, но это время выбрало нас. Объединившись, мы построили современный объект, вместе решили задачу. И продолжаем их решать в интересах жителей нашей области", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Мазура.