В Перемышле сорвали флаг с консульства Украины

Это пятый акт публичного осквернения флага в том же месте в 2025 году, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Неизвестные сорвали флаг со здания украинского консульства в приграничном польском городе Перемышле. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле. Это по меньшей мере пятый акт публичного осквернения флага в том же месте в этом году", - написал он в X, попросив местную полицию разобраться со злоумышленниками.

В последние месяцы в Польше заметно растут антиукраинские настроения. Поляки, в частности, выражают недовольство по поводу продолжения выплат украинским беженцам. Половина жителей Польши считает, что размер этой помощи чрезмерный, а пособия - слишком высокие. При этом 8% из них заявляют, что украинским беженцам вообще не следует платить пособия.

На прошлой неделе разгорелся скандал в польском городе-порте Гдыне. Власти потребовали от полиции обеспечить защиту украинцев от местных граждан после того, как в Гдыне сожгли несколько автомобилей с украинскими номерами и напали на украинский ресторан. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Одной из конфликтных точек между Польшей и Украиной является отношение к бандеровской идеологии. В частности, в конце августа президент Польши Кароль Навроцкий предложил ужесточить условия получения польского гражданства, в том числе лишить такой возможности тех, кто симпатизирует ей. Он также предложил установить уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и символики, тем самым уравняв ее с фашистской. Также стороны разнятся во взглядах на вступление Киева в ЕС. В начале сентября Навроцкий в интервью литовскому радио LRT заявил, что вступление Украины в союз преждевременно. В конце октября польский президент заявил, что не собирается ехать на Украину для встречи с Владимиром Зеленским. В администрации польского президента тогда подчеркнули, что если Зеленский хочет встречи с Навроцким, то нет препятствий "для того, чтобы он сел в поезд и приехал в Варшаву".