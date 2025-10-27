За срыв отопительного сезона ввели новые штрафы

Закон о взысканиях до 40 тыс. рублей подписал президент России Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 40 тыс. рублей за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Новыми пунктами дополняется статья 9.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о теплоснабжении).

Так, согласно официально опубликованному документу, за неустранение муниципальными образованиями в установленный срок нарушений, которые отмечены в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, предусмотрено предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. За совершение такого правонарушения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями, последует штраф для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

В случае неустранения нарушений потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию, а также управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами для граждан предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей, для должностных лиц - штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Также статья дополнена примечанием о том, что в случае перехода на одноуровневую систему местного самоуправления административную ответственность несут должностные лица исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на реализацию соответствующих полномочий органов местного самоуправления.

Как ранее пояснял депутат Госдумы Павел Завальный со ссылкой на данные Росстата, общий износ тепловых сетей в России составляет более 60%, более 30% (50 тыс. км из 167 тыс. км) тепловых сетей нуждаются в замене. Это приводит к росту аварийности, при этом основное число аварий в системе централизованного теплоснабжения (до 80%) происходит именно на тепловых сетях, причем сыплется "последняя миля" - котельные, квартальные тепловые сети, относящиеся к зоне ответственности местного самоуправления.