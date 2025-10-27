В рамках программы АСИ "ПроЕДУ по России" 13 регионов представили гастроблюда

Эксперты АСИ провели исследование, результаты которого показали, что только 12% всех точек общественного питания - ресторанов, столовых, кафе - используют локальные продукты и блюда в меню

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Итоговое мероприятие федеральной программы "ПроЕДУ по России" - "Код регионов", организатором которой выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ), прошло в Москве. В рамках него 13 пилотных регионов проекта представили собственные уникальные блюда, раскрывающие гастрономический потенциал субъекта, передает корреспондент ТАСС.

"Гастрономия сегодня является отдельной индустрией креативной экономики. И, конечно, мы сегодня заинтересованы в том, чтобы наши регионы находили для себя новые точки развития, для того, чтобы бизнес развивался, экономика регионов росла. Поэтому мы не просто здесь для того, чтобы попробовать вкусные блюда регионов, а для того, чтобы перезапустить гастрономию как отрасль, которая может давать серьезный вклад в региональную экономику. Это вполне реально", - сказала журналистам генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Глава агентства подчеркнула, что в ходе работы над пилотным проектом 69 регионов разработали диагностические карты по гастроиндустрии, выявляли и описывали свои специалитеты, из них были выбраны 13 пилотных субъектов. Эксперты АСИ, в свою очередь, провели исследование, результаты которого показали, что только 12% всех точек общественного питания - ресторанов, столовых, кафе - используют локальные продукты и блюда в меню. Цель программы "ПроЕДУ по России!" - довести эту долю до 20% к 2030 году. "Есть огромный потенциал, потому что, конечно, когда приезжаешь в определенный город, интересно и вкусно попробовать локальное - то, что производится именно в этом месте. Поэтому очень важно эту долю наращивать", - добавила Чупшева.

Среди блюд, представленных регионами, - слобожанская кулебяка из Белгородской области, чекалы с соусом из кислицы и осетровой икрой из Ивановской области, помакуха из 2-х видов рыб из Мурманской области, уха с нефтью из Тюменской области и другие гастрономические открытия. В пилотном проекте участие приняли Республика Крым, Севастополь, Республика Мордовия, Камчатский край, Пермский край, Белгородская, Ивановская, Мурманская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Томская и Сахалинская области. Каждый из регионов провел масштабную работу по созданию гастропаспорта и гастрокарты.

Программа "ПроЕДУ по России" направлена на формирование яркого гастрономического бренда каждого региона, развитие гастротуризма и привлечение туристов через вкус, культуру и локальные традиции.