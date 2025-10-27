В московском метро запустили тематический поезд с фактами о Карелии

Это уже 20-й тематический поезд с начала 2025 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный Республике Карелия, запустили в московском метрополитене. Он будет ходить по Арбатско-Покровской линии в течение полугода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня мы запускаем состав "Карелия - место, где возвращаются силы". Это уже 20-й тематический поезд с начала года", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В вагонах состава пассажиры узнают интересные факты об этом регионе, увидят фотографии карельской природы и достопримечательностей: музей-заповедник "Кижи", остров Валаам, горный парк "Рускеала". Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение 6 месяцев.