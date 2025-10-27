Участника СВО из Дагестана наградили Орденом Мужества посмертно

Награда и удостоверение были переданы жене и дочери героя.

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Военнослужащего из Дагестана, принимавшего участие в специальной военной операции, посмертно наградили орденом Мужества, сообщил в своем Telegram-канале глава города Южно-Сухокумска Сеидахмед Мамадов.

"В администрацию города поступила высокая государственная награда - орден Мужества, присвоенный посмертно нашему земляку, участнику специальной военной операции Ибрагиму Нуцалханову", - сказал Мамадов.

Уточняется, что награда и удостоверение были переданы жене и дочери героя.

Глава города отметил, что вручение награды стало "трогательным и в то же время тяжелым моментом", ведь за каждой такой наградой стоит "боль утраты, но и огромная гордость за подвиг".

"Подвиг Ибрагима и память о нем навсегда останутся в наших сердцах. Он с честью выполнил свой долг перед Родиной, проявив мужество и верность присяге", - подчеркнул он.