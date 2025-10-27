В ГД предложили предоставить право на досрочную пенсию няням в детсадах

Авторы запроса считают, что это решение будет справедливым с социальной точки зрения, поскольку указанные категории граждан фактически испытывают ту же нагрузку, что и преподаватели

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили запрос министру труда Антону Котякову с предложением предоставить право на досрочную пенсию педагогам-психологам в детсадах и школах, помощникам воспитателей (няням) и методистам. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что право выхода на досрочную пенсию для педагогических работников предоставляется не за любую работу в учреждениях для детей, а лишь за такую, которая сопряжена с повышенными психофизиологическими нагрузками и особым характером труда. При этом, по их словам, в указанных списках отсутствует ряд педагогических должностей, труд которых по своей нагрузке и специфике полностью соответствует критериям для досрочной пенсии.

"Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть вопрос дополнения перечня педагогических должностей с правом на досрочное назначение страховой пенсии по старости, включив в них педагогов-психологов, помощников воспитателей (нянь) и методистов", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что это решение будет справедливым с социальной точки зрения, поскольку указанные категории граждан фактически испытывают ту же нагрузку, что и преподаватели.