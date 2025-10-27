Котяков прокомментировал включение в стаж отпуска по уходу за детьми

Министр труда и социальной защиты отметил, что сначала нужно изучить результаты введения новой меры по учету в стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал инициативу учитывать в стаже отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, отметив, что сначала нужно изучить результаты введения новой меры по учету в стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что считает необходимым включить в страховой стаж для назначения пенсии отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет.

"У нас только сейчас прошли изменения по страховому стажу, и мы включили в период льготного пенсионного стажа уход за четырьмя и более детьми. Мне кажется, что давайте сначала мы оценим результаты этой меры, а потом уже обсудим дальнейшие изменения", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сейчас существует ограничение - в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход до 1,5 лет лишь за четырьмя детьми.