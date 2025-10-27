Статья

"Привести противников России в трепет": чем "Буревестник" испугал Запад

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об испытаниях крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник". По его словам, боеприпас пролетел 14 тыс. км и находился в воздухе 15 часов, что не является пределом. ТАСС собрал высказывания политиков и экспертов о новейшем российском оружии

Редакция сайта ТАСС

Как "Буревестник" становился на крыло

О разработке ракеты в числе других новинок оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сообщил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. По словам российского лидера, в стране были разработаны инновационные компактные ядерные энергоустановки. Одна из них, предназначенная для необитаемого подводного аппарата, в 100 раз меньше, чем аналогичные установки современных атомных подлодок, при этом обладает большей мощностью и в 200 раз быстрее выходит на боевой режим. Другая может быть установлена в корпус крылатой ракеты типа Х-101 воздушного базирования или американской ракеты Tomahawk, делая дальность ее полета практически неограниченной. "Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — отметил Путин.

В марте 2018 года по итогам голосования на сайте Министерства обороны России новая крылатая ракета получила название "Буревестник", что стало прецедентом — ранее имя оружию выбирали военные. В феврале 2019 года источник ТАСС в отечественной ракетостроительной отрасли сообщил об успешном завершении испытаний важнейшего компонента новой ракеты: малогабаритной ядерной энергетической установки. По словам собеседника агентства, были "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты". Ранее военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский предположил, что "Буревестник" уже проходил летные испытания, но с обычным реактивным двигателем.

Читайте также

Такого в мире ни у кого нет. Почему "Буревестник" может стать ошеломляющим ответом

Никаких характеристик крылатой ракеты глобальной дальности не раскрывалось до доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину, который посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, задействованных в специальной военной операции, 26 октября 2025 года. По словам Герасимова, 21 октября текущего года состоялось испытание "Буревестника". "Был осуществлен многочасовой полет ракеты на ядерной силовой установке, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тыс. км, и это не предел. В воздухе ракета находилась около 15 часов, и это также не предел", — сообщил начальник Генштаба ВС РФ. При этом Путин отметил былое скептическое отношение специалистов высокого уровня после заявления о разработке ракеты такого класса — по их мнению, создание подобного оружия "цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая". Президент поручил определить возможные способы применения ракеты и подготовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ.

"Поздравляем всех друзей России"

На доклад Герасимова об испытании "Буревестника" отреагировали российские политики и эксперты. "Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью", — написал в Х зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Событие! Значимость которого огромна. <...> "Буревестник" позволит повысить обороноспособность нашей страны, защиту ее суверенитета, а также будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире", — выразил в Max мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Потенциально подобные комплексы могут быть развернуты в рамках совместных соглашений с нашими зарубежными партнерами не только на территории Российской Федерации, но и в других уголках мира, что, во-первых, сокращает дистанцию для поражения объектов потенциального противника, а во-вторых, создает дополнительные инструменты для защиты суверенитета как Российской Федерации, так и наших союзников, в том числе подвергающихся сейчас внешней военной угрозе", — сказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, отметив универсальность ракеты, которую можно размещать как на кораблях, так и мобильных грунтовых пусковых установках.

Эксперт считает, что "Буревестник" предназначен для уничтожения подземных командных пунктов, органов стратегического управления противника ядерной боевой частью, мощность которой может достигать одной мегатонны — в 50 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной Соединенными Штатами на Хиросиму. Сложная траектория длительного полета на высоте, не превышающей 50 м, делает малозаметную ракету практически неуязвимой, а массовое комбинированное применение такого оружия создаст зону глобального покрытия стратегического уровня.

"Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент [Владимир Путин]. У нас еще и "Буревестник" появился", — прокомментировал ТАСС возможные поставки Киеву американских крылатых ракет экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Спецпредставитель президента России, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация, находящаяся на переговорах в США, донесла до американской стороны информацию об успешном испытании новой российской ракеты.

Реакция Запада

Газета The New York Times назвала заявление российского лидера о завершении испытаний "Буревестника" резким сигналом Западу. Издание обратило внимание, что оно было сделано после сообщений о переносе встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

"Это маленький летающий Чернобыль", — сказал изданию эксперт по ядерному нераспространению Миддлберийского колледжа Джеффри Льюис. По его словам, это "еще одно научно-фантастическое оружие", которое будет "дестабилизировать ситуацию" и с которым "сложно будет справиться в рамках контроля над вооружениями".

Любопытно, что ранее "летающим Чернобылем" в западной прессе называли ядерный двигатель отмененного в 1964 году американского проекта ракеты SLAM.

Читайте также

Солдаты атомного века: как в СССР и США проводились учения с применением ядерного оружия

С позиции газеты The Washington Post, заявление о "Буревестнике" стало "частью ядерного послания Кремля". Как утверждают в издании, Москва продолжает сопротивляться давлению Запада в том, что касается прекращения огня на Украине, и настоятельно предостерегает США и их союзников по НАТО от санкционирования ударов по территории России с применением западного оружия большей дальности.

Для Трампа Москва посылает сигнал о том, что страна остается значительным военным конкурентом, особенно в области ядерного оружия, отмечает агентство Reuters. Как указывается в публикации, российская сторона таким образом показывает, что предложения Кремля по контролю над ядерными вооружениями должны быть реализованы.

После того как США начали предоставлять Украине разведданные о расположении объектов энергетической инфраструктуры в России, Путин, как полагают в агентстве, дал всему Западу понять, что Москва может ответить, если захочет.

Журнал Military Watch Magazine (MWM) в статье, озаглавленной "Россия запустила самую дальнобойную в мире ракету: "Буревестник" способен облететь Землю тысячи раз, прежде чем нанести удар", выразил мнение, что новый российский крылатый боеприпас может находиться в полете годами. "Это имеет множество преимуществ, включая исключение риска нейтрализации [ракетного комплекса] при первом ударе противника, возможность демонстрации силы путем пролета рядом с воздушным пространством врага, а также способность удара с неожиданных направлений, включая районы, где противовоздушная оборона наиболее слаба", — считает MWM.

Взгляд из Китая

Словами о новом российском оружии Путин внушил страх противникам России, отмечал обозреватель Центрального телевидения Китая Вэй Дунсюй еще в середине октября. По его мнению, этого было достаточно, чтобы "привести противников России в трепет".

Эксперт обратил внимание, что Запад "не имеет средств защиты" от "Буревестника". Как он полагает, это окажет мощное воздействие на США и НАТО и может стать для Москвы "ключевым козырем" на переговорах с Вашингтоном по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Читайте также

"Ватник", "Офтальмолог", "Песец": как оружие обретает имя

По мнению авторитетного китайского эксперта по военной проблематике Сун Чжунпина, "Буревестник" может изменить структуру глобальной стратегической ядерной мощи. В комментарии газете Global Times в середине августа он отметил, что ядерными боеголовками, как правило, оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями. В то же время он назвал ядерную силовую установку технически сложной в разработке и предположил, что возможные испытания могут быть направлены на решение выявленных проблем.

О "Буревестнике" говорили и ранее

Заявление российского лидера в марте 2018 года о создании Россией ракеты с ядерным двигателем и неограниченной дальностью вызвало у западных СМИ, с одной стороны, неподдельный интерес, с другой — сомнения в возможности реализации такой задумки.

"Заявления Путина по поводу новых систем вооружений породили среди военных экспертов дебаты на тему о том, не блефует ли он", — писала газета The New York Times в том же 2018 году.

Как отметил в комментарии изданию старший научный сотрудник по военным аэрокосмическим программам в лондонском Международном институте стратегических исследований Дуглас Бэрри, наибольшее удивление вызвала крылатая ракета с ядерной силовой установкой.

"Это не принципиально новая концепция, об этом говорили в 1960-х годах, однако тогда возникли большие трудности с этой программой. Если русские действительно вернулись к ней, то это представляет интерес", — говорил он.

Лидия Мисник, Виктор Бодров