Тюменские парковки станут бесплатными в День народного единства

Автомобиль можно будет оставить на любой улице, входящей в зону парковочного пространства

ТЮМЕНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Парковки Тюмени сделают бесплатными на время выходных 2 и 3 ноября, а также в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В выходные и праздничные дни - 2, 3 и 4 ноября - все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль можно будет оставить бесплатно на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства.