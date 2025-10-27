Карелия и Ленобласть разработают первый маршрут вдоль Ладоги

Для него создадут единый путеводитель и паспорт туриста

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Карелия и Ленобласть планирует создать первый в России межсубъектовый трекинговый маршрут вдоль Ладожского озера. Для него разработают единый путеводитель и паспорт туриста, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в ТАСС.

"Совместно с Ленинградской областью будем прорабатывать первый в стране межсубъектный трекинговый маршрут вдоль Ладожского озера. На маршруте предполагается единый путеводитель, паспорт туриста, в котором будут проставляться отметки о прохождении маршрута", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что создание маршрута позволит не только притягивать туристов, но и координировать их потоки, снижая антропогенную нагрузку и сохраняя экологическое равновесие.

Ладожское и Онежское озера находятся на северо-западе России, они являются самыми крупными пресноводными озерами в Европе. Глава Карелии ранее предлагал разработать для них отдельную федеральную целевую программу оздоровления по опыту Волги и озера Байкал.