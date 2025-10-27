В Ессентуках фестиваль воздушной гимнастики собрал порядка 100 участников

Юные спортсмены в возрасте от 4,5 до 17 лет продемонстрировали свое мастерство и талант

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 100 участников объединил фестиваль воздушной гимнастики в городе-курорте Ессентуки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Яркий фестиваль воздушной гимнастики собрал почти 100 участников из различных субъектов ЮФО и СКФО. Юные спортсмены в возрасте от 4,5 до 17 лет продемонстрировали свое мастерство и талант. Зрители стали свидетелями захватывающего зрелища, где каждый номер был наполнен красотой, грацией и искусством воздушной гимнастики. Участники порадовали публику своими выступлениями, а тренеры отметили высокий уровень подготовки спортсменов", - говорится в сообщении.